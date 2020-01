FOTOD | Üle 300 inimese avaldas karusloomafarmide vastu meelt

Täna korraldas loomade eestkoste organisatsioon Loomus Tallinna vanalinnas traditsioonilise rongkäigu, millega juhiti tähelepanu karusloomafarmide keelustamise vajadusele.

Rongkäik algas Viru väravate juurest ning liikus Toompeale. Riigikogu ees võtsid sõna Loomuse loomade heaolu töörühma juht Martin Garbuz, Läti loomade eestkoste organisatsiooni Dzīvnieku brīvība juht Katrīna Krīgere, roheliste erakonna juht Züleyxa Izmailova ja riigikogu liige, sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski.

"Tulevikuinimesed ilmselt imestavad, mis põhjusel taoline loomade kohtlemine 2020. aastal jätkuvalt lubatud on,” ütles Garbuz. “Jätkame igapäevaselt tööd seni, kuni selline julmus kaob.”

Krīgere sõnul on karusloomatööstus iganenud ja julm praktika. “See on vastuolus ühiskonna eetiliste väärtustega, mürgitab meie olemust ja piinab tuhandeid süütuid loomi. Meie, Balti riikide jaoks, on kätte jõudnud aeg jätta karusloomafarmid minevikku - sinna, kuhu nad kuuluvad.”

Loomusega koostöös plaanivad veebruaris riigikogu liikmed taaskord esitada uue eelnõu, et keelustada Eestis loomade pidamine, nende aretamine ja paljundamine karusnaha tootmise eesmärgil.

Üleskutset rongkäiguga liituda jagasid mitmed tuntud inimesed ja organisatsioonid. Näiteks Aleksei Turovski, Heiki Valner, Sandra Vabarna ja TradAttack, Hedvig Hanson, Maia Vahtramäe, Nerko Urke, Hanna Martinson, Alisa Tsitseronova, Mick Pedaja, Reet Aus, Tõnu Trubetsky jt. Samuti Varjupaikade MTÜ, Eesti Keskkonnaühenduse Koda, Eesti Loomakaitse Selts, Pesaleidja, Kassiabi, Kasside Turvakodu, Tartu Kassikaitse, annetuskeskkond “Ma Armastan Aidata”, Eesti Inimõiguste Keskus, erinevate erakondade noortegrupid ja paljud teised ühingud ning loomasõbralikud ettevõtted.