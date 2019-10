FOTOD | Üle 30 ajateenija tegi liikluse teooriaeksamit esimest korda väeosast lahkumata

„Meie jaoks on see suur võit, ja seda kolmel põhjusel. Me hoiame aega kokku – eksamid saavad kiiremini tehtud, hoiame raha kokku – et ajateenija saaks teooriaeksami sooritada, peame me teda vedama alguses eksamile registreerimiseks ning seejärel eksamile. Ka sõdurite jaoks on see suur võit, kuna nad ei pea kuskile minema, vaid saavad eksamit teha nn „koduseinte vahel“,“ ütles 1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni operatiivsektsiooni ülem kapten Anton Auzin.

Praegu lubab maanteeameti „liikuva klassi“ tarkvara sooritada B-kategooria ehk sõiduauto juhiloaks vajalikku teooriaeksamit. „Loodame, et tuleval aastal saab amet meile vastu tulla ning kõik ajateenijad saavad sooritada nii B- kui ka C-kategooria teooriaeksami koduväeosas. Kindlasti võidavad sellest ka tsiviilinimesed, kelle jaoks lähevad järjekorrad teenindusbüroodes lühemaks,“ lisas Auzin.

Kokku on tagalapataljoni autojuhtide kursuse nimekirjas pea 400 ajateenijat.