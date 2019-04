FOTOD | Ühendkuningriigi kaitseväelased panid õhutõrjujate oskused proovile

„Meie tavaline tegevus sellises olukorras on leida võimalus ümber paikneda soodsamale kohale, et jätkata oma põhiülesande täitmist. Seda sõdurid tegidki – ühed katsid, teised panid asjad kokku, masinatele ning ära. Mõlemad osapooled tegid head tööd ning kindlasti on taolised harjutused põnevad ning õpetlikud,“ ütles õppuse juht nooremleitnant Rasmus Aaslaid. Ta lisas, et elukutseliste sõdurite vastu tegutsemine pole kindlasti kerge, kuid ajateenijad suutsid kainet meelt säilitada.

Rünnaku alla sattunud üksust juhtinud aspirant Karl Ossi ütles, et kuigi tulemus võib alati parem olla, täitis rühm tema hinnangul oma ülesannet korralikult. „Mehed olid tublid ning kui alguses tekkiski lahingukaos, siis me võtsime ennast üpriski kiiresti kokku ning igaüks teadis hästi, mis tema tegema peab,“ ütles ta.

Õppuse stsenaariumi kohaselt ründas positsioonidel paiknevat õhutõrjeüksust üle kahe korra suurem vastane. Eesmärgiks oli luua ajateenijatele olukord, kus neid ründab tundmatu vastane ning testida sõdurite sellises olukorras tegutsemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Kokku osales harjutusel ligi 200 kaitseväelast.

Suurbritannia üksuse liige seersant Philip MacPhail ütles, et mõlemad harjutuse pooled said demonstreerida oma võimekusi ning üht-teist õppida. „Kuigi meie kodumaa maastik on Eesti omaga üsna sarnane, pole me harjunud metsas võitlema. Me õpime meie Eesti kolleegidelt, kes on eksperdid sõjapidamises metsades, väga palju,“ ütles seersant MacPhail.

Järgmine liitlaste ja Eesti ajateenijate ühisharjutus, õppus Furious Tornado, toimub tuleval nädalal Kaitseväe keskpolügoonil ning selle eesmärgiks on valmistuda 29. aprillil algavaks kaitseväe õppuseks Kevadtorm.