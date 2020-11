FOTOD | Tunnustati vapraid kodanikke: postuumselt sai aumärgi ka Lihula tulistamises hukkunud kaitseliitlane Virgot Rägastik

Ohverdas oma elu, et teisi aidata

Neist üks saab aumärgi postuumselt - nimelt Virgot Rägastik, kes teavitas 6. juuni õhtul telefonitsi Häirekeskust, et Lihulas Olerexi tankla juures sõidab kahtlase sõidustiiliga mootorsõiduk. Häirekeskusest antud juhiste järgi järgnes Virgot oma mootorrattal sõidukile, et takistada selle edasist liikluses osalemist. Mõne aja möödudes sõiduk peatus ja seda juhtinud Mikk Tarraste tulistas talle järgi sõitnud Virgotit, kes suri sündmuskohal. Traagilises sündmuses hukkus veel üks inimene ning vigastada said kaks last, vanur ja abipolitseinik.

"Värske kaitseliitlasena käitus Virgot viisil, mida ootame ja soovime igalt seadusekuulekalt kodanikult. Asudes jälitama sündmuskohalt põgenevat meest, astus Virgot välja ebaõigluse ja ülekohtu vastu, soovides omakasupüüdmatult panustada turvalise ühiskonna toimimisse. Kaitseliitlase soov aidata politseil kurjategijat tabada on tõeline näide kodanikujulgusest, mida tunnustada ja eeskujuks seada. Virgot maksis ülesnäidatud kodanikujulguse eest kõrgeimat hinda, kaotades heade kavatsuste nimel oma elu," seisab justiitsministeeriumi teates.

Kõrvalseisja päästis 31 inimese elu

9. septembri hommikusel tipptunnil hoidis Lilli Tarankov oma kiire ja vapra tegutsemisega ära raske bussiavarii ning päästis sellega 30 reisija ning ka bussijuhi elu ning tervise. Maaliini bussijuhti tabas Tartumaal Aruküla juures äkiline terviserike ja ta kaotas meelemärkuse. Selle tagajärjel kaotas buss juhitavuse ning kaldus vastassuunavööndisse. Lilli võttis kiirelt bussi juhtimise üle ning tal õnnestus see peatada ilma, et keegi reisijatest oleks viga saanud.

Aitas jälitada mees, kes seadis lapse elu ohtu

4. juulil sai politsei teate, et vaimsete häiretega mees võttis hommikul kaasa oma tuttava 6-aastase lapse ja sõitis temaga teadmata suunas minema. Meest ja poissi otsiti üle Eesti, kuid tulutult. Pärastlõunal märkas Assar Jõgar Tartumaal ohtlikke manöövreid tegevat ja ühest teeäärest teise sõitvat bussi ning andis sellest teda häirekeskusele. Kuni politsei saabumiseni sõitis ta bussil järel. Politsei peatas bussi ning selgus, et tegemist oli otsitavate mehe ja lapsega. Ekspertiis selgitas välja, et lapse kaasa võtnud mees oli narkojoobes. Seega päästis Assar oma kodanikukohustust täites nii lapse kui ka mehe elu.