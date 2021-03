FOTOD | Tunnistaja Lihula tulistaja Mikk Tarraste kohtuprotsessil: tulistaja oli relvale lisanud isetehtud seadmed

Eelmise nädala kohtuistungil rääkis kannatada saanud laste isa Rando, et poegadel tekkis kehasse jäänud kuuliosakestest pliimürgitus. Laste ema Sireti sõnul on sellised juhtumid haruldased. „Poisid on saanud ravi ja käivad pidevalt vereproove andmas,“ rääkis Siret. Nooremal pojal opereeriti veebruaris kuulitükke välja – seda, kas operatsioonist ka kasu oli, näitab aeg.

Pärast Žiguli pihta tulistamist suundus Tarraste lähedalolevasse metsa, kus tulistas politseinike suunas. Üks politseinik sai tabamuse pea piirkonda, ent hullema hoidis ära see, et ta kandis kiivrit. Politsei piiras Tarraste ümber nii, et tema liikumine oli takistatud. Tarraste ja politsei vahel puhkes mitu tulevahetust. Kell 00.40 peeti Tarraste Tuudi raudteejaama hoonete lähedal kinni.

Tal tuvastati pärast kinnipidamist alkoholi ja rahustite tarvitamisest tingitud joove, kuid prokuratuuri hinnangul ei takistanud joove mõistmast, millised on tema tegude tagajärjed.

Teadaolevalt tegutses Tarraste üksi, tõendeid kaasosaliste kohta ei ole.