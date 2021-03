FOTOD | Tunnistaja Lihula tulistaja Mikk Tarraste kohtuprotsessil: tal oli politseinike ees taktikaline eelis

Eksperttunnistajaks kutsutud politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Pärtel Preinvalts kirjeldas, et Mikk Tarrastel oli politseinike pihta tulistades taktikaline eelis. Ühe asjana tõi ta välja, et kuna väljas oli hämar, oli kohapeal viibinud Tarraste nägemine oli sellega juba harjunud, erinevalt hiljem sündmuskohale saabunud politseinikest. Lisaks pani politseinikud kehvemasse seisu asjaolu, et Tarraste kasutas sõjas kasutamiseks ette nähtud relva, millega saab lasta märksa kaugemal ja täpsemalt kui politseinike teenistusrelvaga. Tunnistaja lias, et politseinikel ei ole lubatud lasta.

“Tema kindel soov oli panna see sõiduk (alarmsõiduk - toim) seisma ja/või tappa seal sees olnud inimesed,” rääkis tunnistaja.

Preinvalts võttis oma ütlused kokku sõnades, et Mikk Tarraste möödunud aasta 6. juuni sooritus poleks olnud võimalik, kui ta oleks olnud pelgalt vaid relvasõber. Preinvalts lisas, et tegemist oli hea taktikaline sooritus, mis eeldas väga head varjamist, vastase eksitamist, suurt hulka laskemoona, sihikuid, tulesooritust. “Selline käitumine ei tule instinktiivselt. Ta oli kindlasti harjutanud," lisas politseinik.

Pärnu Postimees kirjutas, et eilsel istungil rääkis Tarraste sõber ja kolleeg, kuidas 6. juuni päeval oli sõpradel omavahel juttu ühisest sauna tegemist Tarraste sõbra juures, mistap sõber palus Tarrastel Olerexist suitsu ja veini tuua. Kui sõbrad saunalised kuulsid uudist Olerexi juures juhtunust, põgenesid nad kindluse mõttes kõrvaltallu.

Mida teame Lihula tulistamisest?

Tarraste sõitis mullu 6. juuni õhtul oma Subaruga Lääneranna vallas Lihula lähistel üle ohutussaare Olerexi tanklasse. Seal rammis ta autosid ja poehoonet. Tarraste sõnul sai ta siis aru, et ei pruugi olla adekvaatses seisus. Tema kaitsja on kohtus põhjendanud Tarraste otsust seejärel koju sõita sellega, et mees kartis juhi- ja relvaloast ilma jääda.

Pärast tanklahoone rammimist jõudis ta viimaks ringiga välja autoteele ning mootorrattur Virgot Rägastik asus teda jälitama. Just tema andis häirekeskusele liiklusõnnetusest teada ja kirjutas ka oma sõpradele, et jälitab joonud juhti. Rägastik ja Tarraste jõudsid teeristi, kust vasakule jääb Lihula, paremale pikk ja sirge kruusatee ning mööda seda umbes kuue kilomeetri kaugusel Tarraste kodu. Tarraste keeras auto kodu poole, jõudis sellega sõita alla kilomeetri ja lõpetas kraavis. Mootorrattaga Rägastik oli tal endiselt järel.