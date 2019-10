FOTOD | Trammi ette seisma jäänud rikkeline auto põhjustas ummiku Narva maanteelt Pirita teeni

Liiklusrakendus Waze näitas kella 8 paiku, et keskmiseks kiiruseks Pirita teel oli hetkel 2 kilomeetrit tunnis. Samuti oli seal näha, nagu oleks teelõigul mitu avariid, mis ummiku võisid põhjustada.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnul tekitas aga kogu suure ummiku üksainus auto, mis Narva maantee ja Poska tänava ristmikul õnnetult trammi ette nõnda seisma jäi, et tramm ka ülejäänud liikluse blokeeris.

"Mupo läks kohale reguleerima ja saime trammi tagasi tagurdatud. Kui ristmik vabanes, hakkas ummik hargnema. Auto jäi nii pahasti, et tramm ei saanud sealt edasi," ütles Rüütelmaa.

Rüütelmaa palub juhtunu valguses inimestele meelde tuletada, et hommikul tööle sõites võiks juhid kindlask teha, et sõidukites piisavalt kütust on, seega võib eeldada, et kellelgi sai väga vales kohas kütus otsa.

Samas tasub autojuhtidel teel arvestada ka libedate tingimustega. Liiklusjärelevalvekeskus soovitab hoida suuremat pikivahet, oludesse sobivat kiirust ja arvestada võimaliku libedusega.

"Kuna teepinna temperatuurid on juba suhteliselt madalad ja ka tee enamasti märg ning kaetud puulehtedega, siis tasub suvine sõidustiil selleks aastaks puhkusele saata," teatas keskus eile.

Põhja prefektuuri valvepressiesindaja ütles Delfile, et politseile ei ole inimkannatanuga õnnetusest Pirita teel teatatud. See aga ei välista, et liiklusõnnetusi seal juhtunud on.

