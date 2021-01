FOTOD | Trall põhiseaduskomisjonis jätkub ka täna. Kaja Kallas: tõenäoliselt tuleb välja vedada hilisõhtuni

Eilne virtuaalistung muudatusettepanekute arutluse tähe all päädis opositsioonisaadikute enneaegse lahkumisega. Põhjuseks asjaolu, et riigikogu IT-osakonnast lülitati Teams'i koosolekul välja kõikide saadikute mikrofonid peale Anti Poolametsa (EKRE). Viimasele anti ka õigus koosolekust osavõtjatele sõna anda, ent too kasutas seda vaid endale sobivate isikutele sõnavõtu andmiseks.

Valdo Randpere sõnutsi olla käsk selliseks talituseks tulnud Anti Poolametsalt endalt. IT-osakonna spetsialist Rasmus Prik jättis siiski kommenteerimata, kellelt täpsemalt selline suunitlus laekus. Põhiseaduskomisjoni aseesimees Lauri Läänemets märkis, et selline võte meenutavat talle anarhiale või diktatuurile omast olukorda.

Tänasel istungil on võimaldatud teemasid arutada füüsilisel kujul kohtudes. Kell 12 koguneti riigikogu August Rei nimelisse ruumi, milles tulist kõneainet pakkuva teemaga edasi kavatsetakse liikuda.

Meeleolu ruumis näis olevat hapu. Vaid mõned minutid enne istungi algust alustas Anti Poolamets kaamerate ees rünnakut Jevgeni Ossinovski (SDE) (asendamas komisjoni aseesimeest Lauri Läänemetsa) vastu - too olla suhelnud kellegi tundmatu isikuga riigikogu ruumides verbaalselt ebasobival kombel. Sellest sai alguse valjem sõnasõda, mille peale Hanno Pevkur (Reformierakond) mainis, et tegemist on teatri tegemisega.

Kaja Kallas (Reformierakond) märkis, et täna võib istungiga minna lausa hilisõhtuni.

Pretensioonid eilse suhtes

Reformierakonna saadikud nõudsid enne koosolekut, et tänasel põhiseaduskomisjoni istungil oleks tagatud opositsioonisaadikutele võimalus sõna võtta.

"Eilselt põhiseaduskomisjoni koosolekult opositsioonisaadikud lahkusid, kuna rääkida võimaldati ainult komisjoni esimehel ja koalitsiooni saadikutel. Kui täna kavatseb komisjoni esimees Isamaa ja Keskerakonna häälte toel jätkata vaikiva ajastu sisseviimist Eesti parlamendis, siis ei näe opositsioonisaadikud mõtet komisjoni töös osaleda. Seega nõuame, et istung viiakse läbi kas füüsilise kohalolu või saadikute tööd mittetakistavas digitaalses vormis," ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas pressiteate vahendusel.