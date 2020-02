FOTOD | Torm vaibub. Mereäärsed alad meenutavad pigem laugast kui tahket maismaad

Delfi jagab teiega pilte kolmest Eestimaa kohast, mis eilse tormi tõttu räsida said.

Saaremaa

Eesti suurimal saarel alaneb veetase vaikselt, ent tuul ei taha sealkandis veel vaibuda. Suvalistes kohtades asetsevad tiigikesed annavad asulamaastikule laukalaadse mulje.

Pärnu

Suvituspealinnas on merevesi silmnähtavalt taandunud, kuigi merelained on silmaga mõõtes pea sama suured kui eile. Ka jõgi on tunduvalt rahulikum ning veetase on tugevalt alanenud. Mõned madalamad jõeäärsed kohad on siiski veel vee all- näiteks Jaansoni terviseraja madalamad lõigud.

Mere ääres võib märgata lisaks tormituristidele ka sporti harrastavaid inimesi - rannas käib agar lohesurf.

Puud-katused tunduvad pärnakatel tänase seisuga alles olevat - ühtegi murdunud puud ega lendu läinud katust näha polnud.

Haapsalu

Pisikeses kuurortlinnas on näha, et mereäärne spa Fra Mare saab külastajatele pakkuda suplemist lisaks tavalisele välibasseinile ka paarikümne meetri kaugusel asetsevates mereveetiikides.

Rohuküla sadamas laksuvad lained kohati üle muuli, mida mööda kõnnib ajaviiteks ka mõni tormiturist, ent praamiliiklus täna häiritud pole.