FOTOD | Torm tuleb. Tuul tuuseldas juba täna Tallinnas laineid

Praegu on antud tervele riigile teise taseme tormihoiatus - ilm on ohtlik ja esineb tavatuid ilmastikunähtusi. "Ole väga tähelepanelik ja jälgi pidevalt ilmaprognoosi. Ole teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud. Järgi kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi," soovitab ilmateenistus.

Homme liigub ikka aktiivsena püsiv madalrõhkkond Skandinaaviast Soome ja selle servas puhub meil tormine edelatuul - puhanguid on 20-25, öö hakul rannikul kuni 28 m/s. Hommikupoolikul annab tuul merel ja saartel juba pisut järele, samal ajal mandril ulatuvad puhangud pärastlõunani ikka 20-25 m/s. Õhtul tuul kõikjal nõrgeneb ja pöördub läände ja loodesse. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma, õhtu poole jääb sajuhooge harvemaks. Õhutemperatuur on öösel 0..+3, päeval +2..+6°C.

Laupäeval kaugeneb madalrõhkkond Barentsi merele, aga selle kauges edelaservas on meil kohatisi sajuhooge enamasti lörtsina. Lääne- ja loodetuule puhanguid on 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0..-3, rannikul kuni +2, päeval +2..+6°C.

Pühapäeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Öö on enamasti selge taevaga ning nõrgeneva lääne- ja loodetuulega. Õhutemperatuur on -1..-6°C. Päeval lisandub läänevoolus niiskust ja pilvi on enam, aga tänastel andmetel sadu meile ei ulatu. Edelatuul muutub tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, rannikul kuni +2, päeval +3..+8°C.

Esmaspäev tuleb lõunapoolse kõrgrõhkkonna ning Skandinaavias ja Soomes ülekaalus oleva madalrõhkkonna piirimail tugeva edelatuulega. On nii selget taevast kui pilvevööndeid, mis aga sadu esialgsetel andmetel ei too. Õhuvool pöördub edelasse ja saabuvas soojemas õhumassis on õhutemperatuur öö 0°C ümbruses, saartel ja läänerannikul kuni +4, päeval +6..+11°C.