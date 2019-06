FOTOD | Toomkirikus pühitseti Dannebrog kui rahu lipp

Peapiiskop Urmas Viilma lausus oma kõnes, et Taani rahvuslipu õnnistamine Eesti lipu 135. aastapäeval on sümboolne. Kui 800 aasta eest tõusis Eesti kohale punavalge ristilipp, siis tähistas see pigem võitu võõrastele ja kaotust omadele. Taani lipuga tuli aga ka ristimärk meie riigi pealinna kohale, eestlastest sai ristirahvas. Nüüdseks on peapiiskopi sõnul Taani lipust saanud rahulipp, mis kõrvuti Eesti lipuga on lehvinud nii Vabadussõjas kui ka tänaste rahuvalvajate peade kohal.

Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik ütles oma kõnes, et äsja lõppenud Vanalinna päevade avatseremoonial tervitasid tallinlased punavalget lippu kui oma linna lippu. Ka Terik rõhutas sõprust ja ühiseid väärtusi, mida sama lipu alla rahvused jagavad ning meenutas tänutundega, et Taani on rasketel hetkedel Eesti jaoks alati sõbrana olemas olnud. Linnavolikogu esimees avaldas lootust, et saame tervitada peagi kuu keskel Tallinna saabuvat Taani kuningannat sama ilusa ilmaga.

Taani Lipuseltsi (Danmarks-Samfundet) poolt toomkirikule kingitud lipu õnnistas peapiiskop Urmas Viilma kui rahu lipu. Kaasa teenisid toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru ja Taani Hobro-Mariageri praost Jørgen Pontoppidan.

Lipu naelutamise tseremoonial lõid Taani Kuningriigi esindajad esimese sümboolse naela kuninganna nimel, teise naela Taani rahva nimel ja kolmanda lipu vastuvõtja ehk kiriku nimel. Seejärel andis Hobro-Mariageri praost Jørgen Pontoppidan lipu üle EELK peapiiskopile Urmas Viilmale.

Sündmusel osalesid suursaadik Kristina Miskowiak Beckvard, rahvastikuminister Riina Solman, piiskop Tiit Salumäe, Eesti Lipu Seltsi esindajad, Tallinna Toomkoguduse liikmed ja suur grupp Eestit külastavaid taanlasi. Laulis Tallinna Toomkooli koor Mari Kallingu juhatusel, organistiks Kadri Ploompuu.