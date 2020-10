FOTOD | Tiskre ojja jookseb juba poolteist aastat puhast joogivett. Tallinna vesi selgitab, miks

Harku valla elanikes on tekkinud küsimus, miks küll on nende rajoonis ühel hüdrandil juba poolteist aastat järjest olnud voolik, mille kaudu puhast vett ojja suunatakse. Palusime Tallinna veel selgitada, mis nähtusega on tegemist.