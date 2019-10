FOTOD | Tiibeti laama käis Vabaduse väljakul toetusmeeleavaldusel

Üleeile saabus Eestisse Tiibeti eksiilparlamendi pikaaegne liige ning kõrge budistlik laama Thubten Wangchen. Wangcheni Eesti-visiit on osa The Dialogue for Peace (Dialoog Rahu Nimel) tuurist, mille käigus kõrge Tiibeti esindaja külastab 30 Euroopa riiki.