FOTOD | Tihkes udus Helsingist Tallinnasse sõudnud soomlase jaoks on lahe ületamine pelgalt treening

Kuidas mees esialgu üldse Soome lahe ületamise peale tuli?

” "Ühelt poolt on naine ja tütred natuke hirmunud, teiselt poolt minu üle väga uhked!"

"Harjutasin lihtsalt Helsingi läheduses, kuni ühel hetkel andis telefon teada, et olen Eesti levialasse jõudnud," kirjeldas Jari ideesugeme sünnihetke. Jarist on Eesti meedia ka varemgi kirjutanud - seda näiteks 2018. aasta juunikuus, mil ta otsustas peale 24-tunnist töövahetust rahulikke ilmastikuolusid märgates 80-kilomeetrise reisi ette võtta.

Olles lahe ületanud, tuli talle mõtteisse veelgi suurem ambitsioon: sõuda Helsingist Kopenhaagenisse. Mõeldud, tehtud. Eelmisel suvel sai mees ka selle reisi oma nimekirjast maha tõmmata.

Lapsed ja naine pisut hirmul

Jaril on kaks tütart ja naine - kõik tibake heidutatud mehe suurejoonelistest plaanidest.

"Siiski, see ei peata mind," sõnas Jari Delfile. "Ühelt poolt on nad natuke hirmunud, teiselt poolt minu üle väga uhked!"

Sõudmine on aeg, mille Jari pühendab endale. Seda aga mitte vaimsel, vaid füüsilisel moel.

"Inimesed arvavad, et üritan sõudes ennast leida või millegi üle sügavalt järele mõelda," sõnas ta muheledes. "Tõsiasi on aga see, et ma ei tee kumbagi. Ainult sõuan. Parem on mitte millestki mõelda. Pühenduda ainult teekonnale."