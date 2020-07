FOTOD | Terviseamet keelas Antsla hipilaagri. Platsil testitakse osalejaid koroonaviiruse osas, politsei valvab ala

Terviseamet on määranud juba ka esimese sunniraha.

Politsei loodab leida võimalikult rahumeelse lahenduse

Laagripaigas on ka ametiabipalve alusel tegutsev politsei. Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Ottomar Virki sõnul on politsei mitu päeva terviseametiga kontaktis olnud ja kohapeal käinud.

“Toetame terviseameti otsuseid. Praegu tuvastame inimesi. Esialgu on meie ülesanne koroonaviiruse leviku riski maandada. Neile inimestele — neid ei ole õnneks väga palju jõudnud kohale tulla —, kes on pärit riskiriikidest, tehakse testid. Need, kelle testitulemus osutub positiivseks, lähevad karantiini — siin mingit teist võimalust ei ole. Ülejäänud inimestele anname võimaluse lähipäevil alalt lahkuda. Uusi inimesi me sinna piirkonda ei luba,” kirjeldas Virk politsei tegevusi Delfile.

Virk märkis, et hipikogukond on üldiselt suhteliselt rahumeelne ja sõbralik. “Maailmavaated erinevad — kes usuvad, et koroonaviirus on olemas, kes ei usu,” märkis ta.

“Kindlasti leiame võimalikult rahumeelse lahenduse,” lubas Virk.

“Paraku selline see olukord on ja kui viiruse olukord paraneb, siis tõenäoliselt järgmisel või ülejärgmisel aastal on võimalik sarnast üritust korraldada ilma igasuguste probleemideta,” lausus Virk.

European Rainbow Gatheringi keelustamine

Antsla vallalt laekus info terviseametile European Rainbow Gathering nimelise ürituse toimumisest Antsla vallas 15. juulil. Samal päeval edastas terviseamet ürituse kontaktisikule täiendavad küsimused koos juhistega, kuidas on praegusel ajal võimalik suurema osavõtjate arvuga üritusi viia läbi. Kuigi kontaktisik vastas üldsõnaliselt, et täidab reegleid, jäid terviseameti esitatud küsimused vastamata. Sellest tulenevalt tegi terviseamet ettepaneku Antsla vallale, keskkonnaametile, keskkonnainspektsioonile, päästeametile, politsei- ja piirivalveametile, Lõuna-Eesti haiglale ning ürituse kontaktisikule ettepaneku reedel Antsla vallamajas kohtuda ja olukorda arutada.