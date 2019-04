FOTOD | Tartus võtsid mõõtu iseehitatud lahingurobotid

Kolmandat korda toimunud sündmusel astus võitlustulle lausa 23 robotit, mille eesmärgiks oli üksteist erilisel purunemiskindlal areenil kahjutuks teha. “Seekordne Robolahing on igas mõttes suurim: lisaks rekordilisele võistlejate arvule on suuremaks paisunud võitlusareen, samuti mahutab selle aasta toimumispaik Tartu Kammivabrikus ligi kaks korda rohkem pealtvaatajaid kui varasemalt," rääkis AHHAA Robolahingu korraldaja Anna-Liisa Ingver.

Ise ehitatud ja puldiga juhitavad robotid võtsid mõõtu kahes kaalukategoorias: kuni 29,9 kg ning 30-55 kg. “Tihti arvatakse, et kergklassi roboti meisterdamine on lihtsam, aga nii mõnigi huviline on ehitamise käigus pidanud tõdema, et robot kipub siiski raskemasse kaaluklassi kalduma,” lisas Ingver. Robotite ehitamisel oli lubatud kasutada pea igasuguseid materjale, küll aga olid paika pandud kindlad kriteeriumid robotiehituse tehnilistele nõuetele.

Ingver kummutas ka kartusi, nagu sobiks lahinguroboti ehitamine vaid professionaalidele. “Suurem osa Robolahingu masinatest on ehitatud pigem entusiastide ja niisama huviliste poolt."