FOTOD | Tartus viskas mees kahtlase koti kortermaja terrassile ja teatas, et selles on pomm

PPAst öeldi Delfile, et kella 15.30 ajal sai häirekeskus teate, et Tartus Kristalli tänaval viskas mees kahtlase koti kortermaja terrassile ja ütles, et kotis on pomm. Sündmuskohale reageerisid politsei, päästeamet ja kiirabi.

Kiirelt evakueeriti kolme kortermaja elanikud ning tööd alustas pommirobot. Pommirobot tegi kindlaks, et kotis ei olnud lõhkeainet ning politseil õnnestus tuvastada ka koti omanik, kelleks on 34-aastane mees. Ümbruskonna inimestele ohtu ei ole ning inimesed lubati tagasi oma kodudesse

"Operatiivteenistused suhtuvad sellesisulistesse väljakutsetesse väga tõsiselt. Nii reageerisid täna Kristalli tänavale päästjad, pommirühm, kiirabi ja politsei. Ehkki tänane sündmus lõppes õnnelikult ning keegi ei saanud viga, peaks iga inimene arvestama, et mõtlematutel sõnadel ja tegudel on tagajärjed," sõnas Tartu välijuht Andrei Ivahnenko.

Juhtunu osas alustatati kriminaalmenetlust karistusseadustiku avaliku korra rasket rikkumist käsitleva paragarahvi alusel.