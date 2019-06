FOTOD | Tartus pandi haigete laste toetuseks Vanemuise mäel pallid veerema

Palle lasti Vanemuise mäest alla umbes 10 000. Sel korral toimus palliralli juba viiendat korda.

Ralli korraldati koostöös Tartu linna päevaga ning Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondiga. Annetusi koguti Lõuna-Eestisse kõnniroboti soetamiseks - säärane robot on olemas juba Tallinnas ja Haapsalus, kuid see on pahatihti liiga kaugel neile lastele, kes elavad Kesk- ja Lõuna-Eestis.

Üritus oli ka kliimasõbralik. Nimelt korjati pärast veeremist kõik kuulid kokku ning need jäävad ootama uut aastat.