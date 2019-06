FOTOD | Tartus leiti maapõuest nõukogudeaegne sõjaväelennuk ja lenduri säilmed

Lennukirusudest leiti ka juhi säilmed ja tema rahakott, viimane aitab loodetavasti lenduri isiku kindlaks tegemisel. "Rahakotis olid mõned rublad, kopikad, lennukooli märgid ja midagi dokumendilaadset, mis võib aidata lendurit tuvastada," ütles Sõjaväemuuseumi arheoloog Arnold Unt. Unt tõdes, et kuivõrd kõnealune dokument oli kehvas seisus ja kokkumurtud, siis pole veel kindel, kas see ka õnnestub. "Paberirestauraator tegutseb ja ootame ära, mis saab," ütles ta.

Kotkin lisas, et lenduri saaks kindlaks teha ka tema isikliku relva järgi, mida seni veel leitud pole. Praegu tegelevad Kameradi arheoloogid lennuki mootori ja reduktori uurimisega. Kotkin selgitas, et kui nende numbrid klapivad, siis on need pärit samast lennukist, ning selle kohta saab arhiivist aru pärida. Kamerad teeb koostööd nii Venemaa kui ka Saksamaa arhiividega. "Kui mootori ja reduktori numbrid on tuvastatud, saame Venemaa arhiivi saata pärimise, mis lennukiga oli tegu ja kes oli viimane inimene, kes sellega lendas," selgitas Kotkin.

Unt rääkis, et lenduri säilmed on plaanis sõjaväekalmistule ümber matta. "Vaatamata sellele, millisel poolel ükski mees võitles või langes, on neist suurel osal olnud või veel on ka sugulased. Kui meil õnnestub lendur tuvastada ja tal on ka sugulasi, siis kindlasti saavad nad leiust teavitatud," kinnitas Sõjaväemuuseumi arheoloog. Seesugustel juhtudel aitavad võimalikke sugulasi otsida vabatahtlikud.

Uurimistöö jätkub nii Sõjaväemuuseumis kui ka Kameradi klubis. "Tükk tüki haaval paned pilti kokku ja ühel hetkel hakkab selginema," ütles põnevil Kotkin.

Lõuna-Eestis on sellised leiud harvad, sest rohkem on selliseid avastusi Kotkini sõnul tehtud Tallinnas ja Narva kandis. Samuti hävis suur osa nõukogudeaegseid hävituslennukeid juba õhus nii et maa pealt võib leida vaid nende laialipillutud jääke.