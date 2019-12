FOTOD| Tartus kogunenud sotsiaaldemokraatide volikogu: valitsus ülbus ja rumalus tapab inimeste usku oma riiki

Saare kinnitusel ootavad Eesti inimesed poliitikutelt juhtimist ja tegusid.

„Me kõik soovime, et Eesti riiki juhitaks arukalt ja tasakaalukalt. Sotsiaaldemokraatide ülesanne ei ole mitte ainult valitsuse vigu ja valesid paljastada, vaid esitada ka tõsiseltvõetavaid alternatiivseid lahendusi. Opositsioon on oluline osa parlamentaarsest demokraatiast, mis vajab tänases Eestis hädasti kaitsmist, ent meie jaoks peab iga päev opositsioonis olema ettevalmistus ka valitsusse naasmiseks,“ tõdes Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees.

Nestor: valitsus tapab rumaluse ja ülbusega inimeste usku oma riiki

Sotsiaaldemokraatide volikogu uueks esimeheks valitud Eiki Nestori sõnul küsitakse tema käest üha sagedamini, et kui kaua Eestis see tsirkus veel kestab. "Olles küll tänase koalitsiooniga sügavas opositsioonis, on mul sellise küsimuse üle väga kurb meel, sest valitsus tapab rumalate ja ülbete otsustega inimeste usaldust omaenda riigi vastu," ütles Nestor.

„Eesti edu on toetunud inimeste usaldusele Eesti Vabariigi vastu. Viimase poolaasta jooksul on seda usaldust asutud ühemõtteliselt hävitama. Kõige häbiväärsem on, et usku oma riiki õõnestab ja murendab võimul olev koalitsioon eesotsas valitsuse liikmetega,“ seisab avalduses. „Head inimesed, ärgem luba õõnestada usaldust iseseisva Eesti riigi vastu!"

Toetus kasvamas

Sotsiaaldemokraatlik erakond on novembrikuise seisuga Kantar Emori uuringute kohaselt jõudnud käesoleva aasta kõrgeima toetusprotsendini: küsimusele "kui homme toimuksid Riigikogu valimised ja sinna kandideeriksid toodud erakonnad, siis kelle poolt Te hääletaksite?", vastaksid sotsiaaldemokraate pooldavalt 16% vastanutest, mis on tervelt 4 pügala võrra kõrgem kui oktoobrikuised tulemused.

Aasta madalaimad toetusprotsendid olid parteil uuringu kohaselt jaanuaris, veebruaris, märtsis, aprillis, juulis ja septembris, mil toetus kukkus küsitletavate seas 11% peale. Riigikogu valmistel õnnestus SDE-l kokku kraapida 9.8% valijate häältest.