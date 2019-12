FOTOD | Tartus avaldati toetust sealsele LGBT+ kogukonnale

Ürituse korraldajad kutsusid sotsiaalmeedias inimesi tulema "sõbralikule (hea)meeleavaldusele".

Kell 14.15 alanud toetusmeeleavaldusel peeti kõnesid. Mitmed osalejad olid kaasa võtnud vikerkaarevärvilise lipu. Plakatitel anti mõista, et igaühel on õigus olla selline, nagu ta soovib.

Ürituse sotsiaalmeedia lehel kirjutasid korraldajad, et keegi ei saa muuta oma identiteeti. "Muuta saame ainult oma suhtumist — kas me näeme ja austame inimesi sellistena, nagu nad on, või ei."

Üks ürituse korraldajatest Laura Danilas (RE) ütles, et igaühel on õigus armastada ning olla armastatud. "Eesti peab olema kodu kõigi jaoks, olenemata soost, nahavärvist, rahvusest või seksuaalsest orientatsioonist. Kõik peavad end siin tundma turvaliselt."

Teine ürituse korraldaja Gea Kangilaski (SDE) sõnas, et kõik tahavad tunda end väärtuslike ühiskonna liikmetena, turvaliselt, teistega võrdselt nii isiklikus elus, koolis kui tööl. "Kahjuks kiusatakse tavapärasest erineva soo- või seksuaalidentiteediga inimesi siiski tihti. Ärme enam tee seda ühiskonnas. Oleme paremad," lausus Kangilaski.

"Me kõik oleme kellegi jaoks vähemus. Terves ja edukas ühiskonnas on loomulik näidata üles toetust ka neile kogukondadele, mille liige sa ise ei ole. LGBT+ kogukonna õigused on kui lakmuspaber, mis näitab ühiskonna avatust laiemalt," lisas kolmas ürituse korraldaja Lemmit Kaplinski (SDE).