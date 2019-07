FOTOD | Tartumaal hukkus maasturiga kokku põrganud rollerijuht

Esialgsetel andmetel juhtus liiklusõnnetus kitsamal kruusateel, kus liikusid üksteisele vastu maastur Ford Ranger ja mopeed. Üksteisest mööduda püüdes kaotas 59-aastane mopeedi juhtinud naine sõiduvahendi üle kontrolli ning sai maasturilt löögi. Mopeedi juhtinud naise vigastused olid paraku surmavad.

Tartu politseijaoskonna politseikapten Kaido Iste ütles, et maasturijuht oli kaine ja omab juhtimisõigust. Mopeedi juhtinud naise kainus selgitatakse ekspertiisis. „Kuigi selle õnnetuse täpsed üksikasjad on veel selgitamisel, soovitame iseäranis kitsamatel külavaheteedel liigeldes hoida sõidukiirus pigem madalam. Nii jääb piisavalt aega ka kurvist tulevate liiklejate märkamiseks ja nendega arvestamiseks. Ühtlasi on siis võimalus hoida piisavat külgvahet, et üksteisest turvaliselt mööduda,“ sõnas politseikapten.

Juhtunu üksikasjade uurimiseks alustas politsei kriminaalmenetlust.