FOTOD | Tartu maakohtule tehti pommiähvardus, kogu hoone evakueeriti

„Täna kella 11 ajal sai häirekeskus teate, et Tartu maakohtule saadeti paberkiri, millega anti teada, et hoones on pomm. Teatele reageerisid nii politseinikud kui ka päästjad," rääkis Tartu politseijaoskonna välijuht Andrei Ivahnenko.

Tartu maakohtule tehti pommiähvardus. Jassu Hertsmann

Esmalt evakueeriti kogu hoone ning nüüdsama asub pommigrupp ühes teenistuskoeraga välja selgitama, kas kirjas olev ähvardus tõele vastab või oht kõrvalistele puudub. "Politseile on teada ka kirja saatnud isik, ta viibib kinnises raviasutuses ning temaga tegelevad edasi politseiuurijad,“ lisas Ivahnenko.

