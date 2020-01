FOTOD | Tartu koalitsioon kogunes Monica Ranna saatust vaagima

Keskerakonnal vaja kaheksa reformierakondlase allkirja, Ranna mahavõtmiseks aga eranditult kogu oravate fraktsiooni toetust.

"Tänase seisuga kaldub olukord sinna, et hakkab tekkima uus koalitsioon," ütles Helmer Jõgi, kes on Tartu volikogus üks Reformierakonna saadik kahekümnest. Jõgi kinnitas Delfile, et tema ei näe ennast Monica Randa umbusaldamas.

Ta ei näe põhjust, miks peaks Reformierakond hakkama sellise otsusega Keskerakonna sisetüli lahendama. "Keskerakond tahab ju oma probleemid teiste õlgadele veeretada," põhjendas Jõgi, kelle sõnul on temaga sama meelt teisigi parteikaaslasi.

Keskerakonnal oleks aga umbusalduse läbiviimiseks vaja eranditult kõikide reformierakondlaste hääli, sest kahe peale on koalitsiooniparteide fraktsioonidel volikogus täna kohti 27 ja keskerakondlastest ei lähe Monica Randa umbsaldama Aadu Must ega Irina Panova. Opositsioonist nad aga vaevalt endale tuge leiavad.