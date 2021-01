FOTOD | Tapja sai karistuseks üheksa aastat

Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas mõisteti täna, 13. jaanuaril tahtlikus tapmises süüdi Raido Pilv (31). Toime pandud kuriteo eest mõistis kohus mehele karistuseks 9 aastat reaalset vangistust.

„Teise inimese tapmine on üks rängemaid süütegusid. Süüdistatav pani kuriteo toime otsese tahtlusega ning tema küünilist käitumist iseloomustab see, et ta asus kõrvaldama kuriteo jälgi,“ tõi kohus otsuse kuulutamisel välja.

Hinnates tõendeid kogumis asus kohus seisukohale, et 27. augustil 2019. a kella 16 paiku pani R. Pilv Viljandi maakonnas toime talle tuttava 35-aastase naisterahva tahtliku tapmise, mis seisnes selles, et tekkinud sõnavahetuse käigus tungis R. Pilv kannatanule kallale, keda kägistas kannatanul kaelas olnud salliga, kuni kannatanu suri.

Mõni aeg pärast kanntanu tapmist asus R. Pilv aktiivselt kõrvaldama kuriteo jälgi, mähkides kanntanu surnukeha riide sisse ning toimetas selle koos kannatanuga kaasa olnud isiklike esemetega auto pagasiruumis järve äärde ning lükkas kuriteo varjamise eesmärgil kannatanu surnukeha ja viimasele kuulunud esemed vette, pannes raskuseks kivi. Ka kohtule antud ütlustes tunnistas R. Pilv end kannatanu tapmises süüdi.

Süüdistatava kaitsja esitas kohtumenetluses väite, et süüdistatav pani tapmise toime äkki tekkinud tugeva hingelise erutuse seisundis, mille põhjustas kannatanu oma tegevusega. See väide kohtu hinnangul tõendamist ei leidnud. Kohus leidis, et süüdistatava ja kannatanu kohtumisel asjaolusid, millest võiks järeldada, et kannatanu käitumine oleks olnud provokatiivne süüdistatava suhtes, ei esinenud.

Eeltoodut arvesse võttes otsustas kohus, et süüdlast saab mõjutada uute kuritegudega toimepanemist hoidumiseks 9 aasta pikkuse reaalse vangistusega. Kergendava asjaoluna võttis kohus arvesse süüdistatava puhtsüdamlikku kahetsust.

R. Pilvel puuduvad varasemad kehtivad kriminaalkaristused.

Kriminaalasja arutas kohus kinnisel kohtuistungil kohtunikust ja kahest rahvakohtunikust koosnevas kohtukoosseisus.