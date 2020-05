FOTOD | Tänasest alanud eesistumist ÜRO Julgeolekunõukogus tähistati lippude heiskamisega

Reedel, 22. mail

Tollele kuupäevale on planeeritud mitteametlik kohtumine teemal „Küberstabiilsus ja konfliktiennetus“.

Kohtumisel keskendutakse konfliktide ennetamisele ning stabiilse ja rahumeelse küberruumi kindlustamisele. Ürituse eesmärk on suurendada nii Julgeolekunõukogu liikmete kui ka ÜRO laiema liikmeskonna teadlikkust rahvusvahelist rahu ja julgeolekut ohustavate küberohtude kohta. Lisaks juhitakse tähelepanu riigi vastutustundlikku käitumist toetavatele ja reguleerivatele mehhanismidele nii ülemaailmsel, regionaalsel kui ka riiklikul tasandil.

Arutelu võimaldab jagada riikide kogemusi selle kohta, kuidas on riigiti rakendatud rahvusvahelist õigust ja kübernorme küberruumis, millised regionaalsed koostöövormid on olnud edukad küberstabiilsuse tagamisel ning millised on vajakajäämised küberohtudega tegelemisel.

Kohtumise avasõnad teeb peaminister Jüri Ratas. Teavitajad: ÜRO desarmeerimisküsimuste kõrge esindaja Izumi Nakamitsu, Singapuri küberturvalisuse agentuuri juht David Koh ja Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuse tehnoloogiapoliitika direktor James Lewis.

Kolmapäeval, 27. mail

Tol kolmapäeval toimub kõrgetasemeline avalik istung tsiviilisikute kaitse teemal.

Kohtumise peamine eesmärk on arutada iga-aastast peasekretäri raportit tsiviilisikute kaitse olukorrast relvastatud konfliktides. Eesti prioriteetidest lähtuvalt keskendutakse aruteludes rahvusvahelise õiguse, sealhulgas rahvusvahelise humanitaarõiguse rakendamisele ja inimõigusnormidest kinnipidamisele konfliktis, aga ka uutele ohtudele tsiviilisikute kaitses, nende hulgas eeskätt COVID-19 mõjudele.