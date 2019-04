FOTOD | Täna toimus järjekordne vene keelt propageeriv "Totalnõi diktant". Tallinnas viis teiste seas etteütlust läbi ka Venemaa jalgpallikoondise peatreener

Samas märkis Sinisalu, et ta ei näe selles ka midagi nii hullu, mis kuidagi ohustaks meie riigi alustalasid. "See, et on vene keelt oskavaid inimesi, on ju kõigiti hea. Kui inimesed tunnevad oma emakeele vastu huvi ja teevad etteütlust, mis selles ikka nii halba on. Laiemas laastus - jah meile see ei meeldi, aga see pole meie asi, kas seda teha või mitte teha. See on vaba riigi üks tunnuseid, et igaüks teeb nii kaua seda kuni see pole seaduses keelatud."