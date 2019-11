FOTOD | Täna streigiti kliima nimel neljas linnas

"Oleme ristteel inimkonna ajaloos. Kui me ei võta ette pretsedendituid muutusi kõigis ühiskonna aspektides, siis võib meile teada tuntud maailm olla kadunud igaveseks. Vajame liidreid, kes on valmis teaduslikke fakte aktsepteerima ning nendele toetudes otsustavalt tegutsema. Kliimakriis ei ole kauge tulevik, see toimub siin ja praegu. Kliimaneutraalne majandus aastaks 2050 on lihtsalt liiga hilja," sõnas kliimastreikide eestvedaja Tartus, Henri Holtsmeier.

"Kuidas te julgete hävitada meie tulevikku?" küsis Greta Thunberg 23. septembril ÜRO kliimakonverentsil. Seda küsivad ka meie aktivistid Eesti poliitikutelt - kuidas te julgete jätkata põlevkivi põletamist, kui kliimakriis on juba käes? Kuidas te julgete teeselda, nagu meil oleks kliimamuutuste pidurdamiseks aega aastakümneid?

"Et demokraatlikus riigis midagi muuta, tuleb selleks veenda poliitikuid, et on piisavalt inimesi, kes seda muutust väga tahavad," ütles kliimastreikide algataja 17-aastane õpilane Kristin Siil.

