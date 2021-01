FOTOD | Täna jõudis Eestisse teine partii koroonavaktsiini

Möödunud kuul sai Eesti esimese partii Pfizeri/BioNTechi koroonavaktsiini.

"Täna saame lisaks 9750 vaktsiinidoosi. Edasi on kokku lepitud, et kogused kasvavad - iga nädal peaksime saama suurusjärgus 11 000-12 000 doosi. Mõnel juhul isegi rohkem," ütles Kiik. Täpsemalt ministri sõnul praegu rääkida ei saa, sest kõik sõltub vaktsiinitootja võimekusest.

Kuna näiteks Taani, Soome, aga ka Leedu on saanud Eestist suuremad kogused vaktsiini varem kätte, siis on tekkinud küsimus Pfizeri/BioNTechi tootmis- ja tarnimisraskustest.

Näiteks täna hommikul tuli Leedu Delfi teatel riiki järjekordne, kolmas saadetis Saksamaalt, 20 000 vaktsiinidoosi.

Kiik selgitas, et koguste erinevus sõltub sellest, et algselt said riigid esimesed doosid võrdselt ja järgmised kogused tulevad lähtuvalt rahvaarvust. Lisaks on Kiige sõnul käimas läbirääkimised tootmisüksuste loomiseks Euroopa pinnale, mis aitaks Pfizer/BioNTechil senisest kiiremini täita olemasolevaid kokkuleppeid ja ka võimalikke uusi lepinguid, kui olukord peaks muutuma.

Minister ütles, et lisaks ootab Eesti nädala alguses Euroopa Komisjoni otsust Moderna koroonavaktsiini müügiloa kohta ning jaotuskava ja tarnegraafikut liikmesriikide vahel. Moderna puhul on teada kogu Eestile kokku lepitud vaktsiinikogus, mis on 234 467 doosi, kuid täpsemaid tarnekoguseid ja aegu ei ole veel teada.

COVID-19 vaktsiinide tarned toimuvad pärast EL müügiloa saamist, mis on hetkel antud vaid Pfizer/BioNTechi COVID-19 vaktsiinile. Lisaks Moderna vaktsiinikandidaadile, on ka vaktsiinitootjad AstraZeneca ja Janssen Pharmaceutica NV esitanud oma kliiniliste uuringute andmed Euroopa Ravimiametile hindamiseks, kuid ei ole veel alustanud EL müügiloa taotlust.

Terviseameti andmetel on tänaseks Eestis COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 2535 inimesele. Ööpäevaga lisandus 390 positiivset koroonaproovi, testide koguarv oli 3394. Koroona tõttu suri seitse inimest, haiglasse toimetati 12 nakatunut.

