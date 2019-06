FOTOD | Täna esietendus lavastus laulutaadi Gustav Ernesaksa dramaatilisest elust. Vaata, kes kohal olid!

“Hakkame, mehed, minema” on visuaalne ja heliline teatriõhtu Eesti kultuuriloo suurkujust Gustav Ernesaksast. Noblessneri Shipyardi erilise arhitektuuriga mängupaigas elustuvad seigad tema elust ja loomingust. Elavas esituses kõlab Ernesaksa koorimuusika ja lavastusse põimuvad aegumatud arhiivikaadrid ning kümned erinevad tegelased Ernesaksa elust.

See on lugu eestluse püsimajäämisest ning laulu võimust, aga samas ka spordihuvilisest, hea huumorisoonega, sõnaosavast ja sarmikast mehest, kes üle kõige oma elus armastas muusikat. “Hakkame, mehed, minema” vaatleb inimest taktikepi taga, heliloojat, kelle sulest on sündinud nii “Mu isamaa on minu arm” kui ka “Rongisõit”.

Helilooja, dirigendi ja koorijuhi Ernesaksa (1908-1993) elu ja üleelamised peegeldasid kõike, mida suutsid erinevad võimud ning režiimid inimestele eelmise sajandi jooksul pakkuda. Saatus paiskas ta 1940ndatel Eestist Nõukogude Venemaale, kus tal õnnestus tegeleda loometöö ja koorimuusikaga.

Eestisse naastes keskendus ta Riiklikule Akadeemilisele Meeskoorile ning koorimuusika arendamisele, saavutades mitmete oma teostega Eesti rahva südames kindla ja vankumatu koha.

Lavastuse teksti kirjutas Andra Teede, lavastaja, heli- ja videokujundaja Veiko Tubin, kunstnik Marion Undusk, valguskunstnik Priidu Allas.