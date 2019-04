FOTOD | Tammsaare pargis avaldati meelt kanepi legaliseerimiseks, kohal oli kümmekond protesteerijat

Eestimaa roheliste noorteorganisatsioon Noored Rohelised võitlevad aktiivselt kanepireformi läbiviimise eest. Aktsiooni läbiviimiseks kogutakse allkirju petitsioonile, mille eesmärk legaliseerida kanepi tarvitamine ning parandada ravikanepi kättesaadavust.

"Kanepiturg tuleb tõsta päevavalgele ja eemaldada allilmalt kriminaalse tulu allikas. Selle asemel, et mustale turule kinkida 171,5 miljonit aastas, tuleb kanepiturult makse koguda ja suunata see raha näiteks tervishoidu," kommenteeris noorteliikumise eestvedaja Oskar Lesment.

Meeleavalduse korraldaja Olev Tinn sõnas: "Iga nädal kuuleme uudistes, et järjekordses riigis on kanep legaalne. Paljud riigiametnikud, poliitikud käies Hollandis tarvitavad seal kanepit. Kahepalgelisus peab lõppema. Legaalne kanep vähendab kuritegevust ja suurendaks märgatavalt turismi naaberriikidest. Selle asemel, et olla sabassörkijad, võiksime koorida koore".

Kanepireformi algatus on kogunud üle 1000 allkirja ning see saadetakse edasi arutlemiseks riigikogule. Täpse petitsiooni sisuga saab tutvuda SIIN.