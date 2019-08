FOTOD | TalTech ja Nordecon panid nurgakivi uuele teadus- ja õppehoonele

Liginullenergia tasemel energiatõhusa õppehoone teeb eriliseks puidu laialdane kasutamine nii konstruktsioonis kui ka viimistlusmaterjalina.

„Tallinna Tehnikaülikooli linnak sai oma esimese nurgakivi ca 50 aastat tagasi. Mul on hea meel, et kasvatame uue teadus- ja õppehoonega oma linnakut ka väljapoole selle klassikalisi piire,“ ütles Tallinna Tehnikaülikooli nurgakivi panemisel rektor Jaak Aaviksoo.

„Ehitus on TalTechi üks nurgakivi ja siit on välja kasvanud tänased ehituse valdkonna olulisemad isikud," lisas ta. "Just see hoone annab meile võimaluse luua veelgi tugevamat akadeemilist sisu ja kujundada tulevasi ehitusvaldkonna tegijaid.“

Uue õppehoone muudab rektori sõnul erilisekse, et see on Eesti üks esimesi avalikke puithooneid, mis on ehitatud tehases toodetud puitelementidest.

Hoones hakkavad paiknema mitmed TalTechi ehitusvaldkonna teadus- ja õppelaborid: ehituskonstruktsioonide, geotehnika, teede ja liikluse, ehitusfüüsika, ventilatsiooni ja sisekliima ning vee kvaliteedi laborid.

Aadressil Mäepealse 3 asuval õppehoonel on kolm maapealset ja üks maa-alune korrus, ehitise hoovipoolne osa on liigendatud ühekorruselisena (suletud brutopind kokku: 4 068,5 m2). Uue hoone karkass on projekteeritud ristkihtpuitpaneelidest; fassaadi moodustavad tehases valmistatud puitkonstruktsioonis välisseinaelemendid, suured alumiiniumprofiilis vitriinaknad, ruumilised alumiiniumprofiilidest fassaadikassetid ja Accoya puidust välisplaadid.

Kinnistule ehitatakse parkla ja kergliiklustee koos välisvalgustusega. Hoone ette ja sisehoovi on kavandatud massiivsest liimpuidust istepingid.