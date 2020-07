FOTOD | Tallinna–Tartu maanteel algasid uue neljarealise teelõigu ehitustööd. Tulevikus väheneb ajakulu juhtide jaoks märgatavalt

Võõbu–Mäo teelõik asub Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee kilomeetritel 64,2–80,2 (olemasoleva Tartu maantee kilomeetrid 67,5–85,5). Uus tee rajatakse lõigu esimeses pooles (Võõbust Annani) praegusest maanteest paremale poole (edela suunas). Lõigu teises pooles (Annast Mäoni) ehitatakse uus tee osaliselt praegusest maanteest vasakule ja osaliselt kattub tee praeguse trassiga. Võõbu–Mäo vahelise vahemaa läbimise teekond lüheneb tänu uuele teele ligi kaks kilomeetrit.

Võõbu–Mäo 16 kilomeetri pikkune teelõik valmib 2022. aasta lõpuks. Kose–Mäo uus trass lühendab teekonda Tallinna ja Tartu vahel 5,3 kilomeetri ning üheksa minuti võrra.

Uut teelõiku ehitab konsortsium GRK Infra AS ning GRK Infra Oy. Omanikujärelevalvet teostab Lindvill OÜ. Lepingu kogumaksumus on 58,7 miljonit eurot käibemaksuga. Tegemist on Euroopa Ühtekuuluvusfondist rahastatava projektiga.