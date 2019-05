FOTOD | Tallinnast Tondilt leiti kuhi süstlaid ja kanüüle

Kasutatud süstaldest ja muudest meditsiinitarvikutest andsid kohalikud elanikud teada ka MTÜ-le Convictus Eesti, mis pakub Tervise Arengu Instituudi (TAI) toel Tallinnas kahjude vähendamise teenuseid.

Convictuse töötajad reageerisid kiirelt infole, uurisid olukorda ning koristasid ohtliku prügi kohe ära, ütles TAI avalike suhete juht Pille Kalda.

"Kuigi prügi seas olid muu hulgas süstlad, mida võib seostada ka narkootikumide süstimisega, moodustasid suure osa prügist kanüülid, vereanalüüsid ja muud tervishoiuteenuste osutamisega seotud jäätmed, mis ei ole kuidagi seotud süstlavahetusega ega kahjude vähendamisega laiemalt," rääkis ta.

Kahjuks ei ole Kalda sõnul võimalik tuvastada, kes prügi selliselt välja viskas. "Igal juhul on tegemist on vastutustundetu teoga," sõnas ta.

Kalda lisas, et TAI on väga tänulik MTÜ-le Convictus, mis kogukonna saadetud märguandele kiirelt reageeris ja prügi likvideeris. Ehkki see ei kuulu nende tööülesannete hulka, on kahjude vähendamise keskused valmis taolistele olukordadele reageerima.