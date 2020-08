FOTOD | Tallinnas moodustati solidaarsuskett Valgevene rahva toetuseks

Balti riikide algatus Valgevene toetuseks on levinud üle terve maailma ning kokku 32 riiki otsustas solidaarsusüritusega liituda. Aktsiooni nimi on "Vabaduse tee".

"Tuhanded välismaal elavad valgevenelased on otsustanud repressioonile ja ebaõiglusele vastu astuda ning toetada uut ja vaba Valgevenet," seisis korraldajate üleskutses. "Vägivallalaine on küll rahunenud, ent repressioonid ja salapärased surmad toimuvad ikka."

Tallinna solidaarsuskett kulges mööda Pärnu maanteed Valgevene suursaatkonna juurest Vabaduse väljakuni.

Meeleavaldused jätkusid ka Minskis

Protestiaktsioonid jätkusid täna ka Valgevene pealinnas Minskis. President Aljaksandr Lukašenka vastu kogunesid meelt avaldama kümned tuhanded inimesed, osaledes opositsiooni üleskutsel teist pühapäeva toimuval massimeeleavaldus. Hirm haarangute ees on aga süvenemas.

Lukašenka kordas laupäeval, et palus Venemaa presidendil Vladimir Putinil sekkuda ja aidata. Putin on siiani hoidunud otsesest sekkumisest, kuid pidas reedel oma julgeolekunõukogu istungi, et arutada Valgevenes toimuvaid sündmusi.

Euroopa Liit kuulutas sel nädalal Valgevene valimised kehtetuks ja kutsus Lukašenkat üles pidama läbirääkimisi opositsiooniliidrite, sealhulgas Svetlana Tsihhanovskajaga.