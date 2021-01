FOTOD | Tallinnas ja Narvas avaldati meelt Navalnõi toetuseks

Narvas avaldasid protestijad meelt Peetri platsil ja Vene peakonsulaadi juures. Tegemist on juba teise sarnase meeleavaldusega, eelmisel nädalavahetusel peeti Navalnõi toetuseks miiting Narva kõrval ka Tallinnas Vabaduse platsil.

Opositsiooniliider, kes mürgitati mullu suvel, naasis Saksamaalt Moskvasse 17. jaanuaril ja viibib sestsaadik arestimajas. Väidetavalt võib teda ähvardada 13,5-aastane vangistus. Juba eelmisel nädalavahetusel toimus Navalnõi toetuseks Venemaa suurimates linnades terve hulk miitinguid, millest võtsid osa kümned tuhanded inimesed. Võimud reageerisid jõuliselt ja enam kui 3000 inimest peeti kinni.

Aktsioonid järgnesid Navalnõi Korruptsioonivastase Võitluse Fondi (FBK) paljastustele. Venemaale naasnud Navalnõi avaldas YouTube’i kanalil kahetunnise uuriva video "Putini palee. Suurima altkäemaksu lugu". Seal on juttu Musta mere ääres asuvast Putini salajasest kuningriigist, kuhu ei pääse maalt, merelt ega õhust.

Vene oligarh ja Putini liitlane Arkadi Rotenberg kuulutas laupäeval, et hoopis tema on palee omanik. Viimane väitis, et omandas selle mitu aastat tagasi ja kavatseb sinna hotelli rajada. Vaid päev varem teatas Znak.com viitega anonüümsele allikale, et juba lähiajal kuulutab mõni Putinile lähedane ärimees, et palee kuulub neile.

