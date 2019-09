FOTOD | Tallinna–Pärnu maanteel süttisid veo- ja sõiduauto kokkupõrke tagajärjel põlema, sõiduauto juht hukkus

Kella 1.30 paiku teatati raskest liiklusõnnetusest Lestima külas Raplamaal Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 48. kilomeetril, kui esialgsetel andmetel suurel kiirusel Pärnu poole teel olnud sõiduauto Ford sooritas möödasõitu ees liikunud sõidukist ning põrkas kokku Tallinna suunas liikunud veoautoga DAF.

Mõlemad autod süttisid kokkupõrke tagajärjel põlema. „Veoautot juhtinud 57-aastane mees pääses sõidukist vigastusteta, kuid Fordi juhtinud 43-aastane mees hukkus,“ sõnas Lääne prefektuuri operatiivjuht Henry Murumaa. „Veokijuht oli kaine, viibis sõidukis üksinda ja omab vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust,“ ütles ta ja lisas, et esialgseil andmeil oli autos üksinda ka Fordi juht.

Murumaa sõnul oli teelõigul nähtavus hea ja piirkiiruseks 90 kilomeetrit tunnis. „Tegu oli pika sirge teelõiguga, kus pimeda aja kohta oli nähtavus hea,“ märkis Murumaa. „Õnnetuse asjaolude selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust,“ sõnas operatiivjuht.

Murumaa rõhutas, et olenemata kellaajast ja näiliselt headest teeoludest tuleb enne möödasõidu alustamist veenduda, et vastassuund on selleks vaba ja vastu ei ole liikumas teist sõidukit. „Tihti arvavad sõidukijuhid vastu liikuva sõiduki kaugust selle esitulede järgi hinnates, et see on tegelikust kaugemal.“