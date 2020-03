FOTOD | Tallinna tänavatel on karmistunud reeglitest hoolimata inimesi, kes mitmekesi kogunevad

Hommikust saati on olukorda Pirita ja Lasnamäe kandis jälginud Andres Putting: "Olen täna kaks korda linnas ringi sõitnud ja pean tunnistama, et vahet pole, mis kell sõita, liiklus on tihe ja intensiivne. Pirita teel, Lasnamäel, Peterburi tee kandis on tunne nagu oleks pidev tööle-töölt sõitmine. Aga ei ole ainult autod liikvel. Palju on näha tervisesporti tegevaid inimesi, jalgrattureid, lapsi, noori. Lasnamäel nägin ka väikest noortekampa. Ja siis... Pärnamäel ootas bussi üksik vanamees, korralikult maskistatud."



Ennelõunal oli Vabaduse väljakul ja selle ümbruses olukord eeskujulikum: „Inimesi on väga vähe. Vähem kui eile. Need, kes koos liikusid, paistsid kaugelt hinnates olevat tõepoolest paarid või pered. Linnapilt on rahulik. Vabakal on isegi öisel ajal rohkem rahvast,” kirjeldas fotograaf Jaanus Lensment.



Kella 14.30 paiku jäid Šnelli pargi kandis Delfi fotograafi kaamera ette väike grupp politseinikke, kes rääkisid inimestega, ilmselt siis karmistunud liikumisreeglitest ja nende täitmise vajalikkusest.

