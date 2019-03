Delfi fotograafi piltidelt on näha, et pealinna tänavatel on kohati auk augu kõrvak ning autojuhtidel tuleb oma sõiduki säästmiseks pidevalt aukude vahel manööverdada.

Hea tallinlane, kui ka sinu igapäevane teekond kujutab endast paiguti kuumaastikku, siis tee sellest foto ja saada see aadressile vihje@delfi.ee. Ära unusta täpsustada, kus remonti vajav tee asub.