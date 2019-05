FOTOD | Tallinna südalinnas Gonsiori 9 põles Endoveri renoveeritav kortermaja. Firma kahtlustab süütamist

Praegu pole veel ametlikku infot, millest põleng võis alguse saada, miks olid tules just teine ja viies korrus, aga kolmandal ja neljandal korrusel on kõik rahulik. Kas pole infot kannatanute kohta.

Majas aadressil Gonsiori 9 asus aastaid tagasi kunstiülikooli ühiselamu, praegu renoveerib Endover Kinnisvara sellest uhke nimega kortermaja Ambassador.

Endoveril pole see mitte esimene kord, kui renoveeritav objekt töömeestel käest põlema läheb: eelmsiel suvel oli leekides Volta Loftide nimeline arendus Kopli kandis. Toonane tulekahju oli küll märgatavalt intensiivsem ja suuremat kahjudega.

Endoveri juhatuse liige Oliver Makko teatas Delfile, et põleng peab olema saanud alguse omavoliliste sissetungijate käe läbi.

"Laupäeva õhtul teatati meile aadressil Gonsiori 9 asuva hoone 2. ja 5. korruse põlengust. Tegemist on meie ettevõttele kuuluva majaga, kus ehitustegevust veel ei toimu ja hoone seisab tühjana. Selleks, et vältida õnnetust või võõraste inimeste sisenemist majja, olid kõik kommunikatsioonid, sh elekter ja vesi välja lülitatud, välisuksed ja aknad lukustatud ning maja oli valve all. Hoone oli seest renoveerimistööde alustamiseks korrastatud ning süttida võivat prügi seal ei olnud.

Täname Päästeametit kiire reageerimise eest. Meile teadaolevalt keegi kannatada ei saanud ning põleng kõrvalolevatele hoonetele kahjusid ei tekitanud. Põlengu tagajärjel olulisi kahjusid ei tekkinud.

Põleng tekkis tõenäoliselt hoonesse sissetungist. Saime turvafirmalt teate häire kohta ning andsime turvafirmale ka korralduse hoonesse siseneda. Hetkel pole veel täpselt teada, kas seda tehti. Täpsem info põlengu põhjuste kohta meil samuti hetkel puudub. Teeme politseiga igakülgset koostööd, et põlengu põhjused võimalikult kiiresti välja selgitada."