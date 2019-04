FOTOD | Tallinna Sinilillejooksul jooksis koos presidendiga veteranide auks üle 700 spordihuvilise

“See jooks ei ole tavaline rahvajooks, see on eriline jooks, sest me anname au,” alustas president Kersti Kaljurand tervituskõne jooksjatele ja rõhutas, et Sinilillejooksul osalemine on võimalus kõigile toetada Eesti eest välismissioonidel osalenud Eesti kaitseväe ja kaitseliidu veterane. “Me aitame neid, me oleme selle üle uhked ja jookseme, ükskõik kas kiiresti või aeglaselt, aga me anname sellega au!” lisas president Kaljulaid.

Kevadiselt soe ilm oli meelitanud Kadriorgu sadu inimesi. Lapsed said end proovile panna Sinilillekese jooksudel, kus kokku osales sadakond last. Sinilillejooksule anti start kell 12 ning umbes 600 jooksusõpra koos Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga jooksid päikselises Kadrioru pargis Eesti kaitseväe ja kaitseliidu veteranide auks ja toetuseks.

Kadrioru Sinilillejooksu üldarvestuses, aga ka kogu Sinilillejooksu sarja seni kiireim jooksja oli Mark Abner ajaga 09:37. Naistest oli kiireim Laura Maasik ajaga 11:34. Jooksude vanuseklassides võitjaid autasustati unikaalsete Sinilillejooksu medaliga. Iga Sinilillejooksul osaleja saab endale välja printida kaitseväe juhataja signatuuriga interaktiivse Sinilillejooksu diplomi koos oma üldfüüsilise testi tulemustega.

Sinilillejooksude sari on oma vormilt Eestis ainulaadne. Enne 3,2-kilomeetrise distantsi läbimist oli osalejatel soovi korral võimalik läbida ka üldfüüsiline test, kus nad said panna proovile enda füüsilised võimed sarnaselt kaitseväes läbiviidavale üldfüüsilisele testile.