FOTOD | Tallinna Raekoja platsil avati keskpäeval tänavune malevasuvi

Avamissündmus algab malevlaste ja rühmajuhtide kogunemisega Vabaduse väljakule. Sealt liigutakse juba ühise rongkäiguga mööda Harju tänavat Raekoja platsile.

Avatseremoonial ütleb tervitussõnad Tallinna linna esindaja ja SA Õpilasmalev juhataja, uued rühmakomandörid saavad tunnistuse, antakse malevlase vanne ning esitatakse ka mõned malevalaulud.

Tallinnast läheb teele 60 malevarühma. Suurimaks tööandjaks SA Õpilasmalev rühmadele on ka sel aastal Tallinna linnaosad, kes pakuvad põhikooli vanuseastme noortele heakorratöid. Lisaks on koostöö umbes 40 eraettevõttega.

Kui varasemalt oli palju marjakorjamise tööd, siis nüüd on hakanud domineerima heakorratööd. Näiteks sel aastal mõisates, suurtaludes ja turismiettevõtete juures. Lisandunud on malevlaste kaasamine suve suursündmuste ettevalmistusse ja teenindusse. Looduslähedasem tegevus on sel aastal kindlasti soode taastamine koos Eestimaa Looduse Fondiga.

Malevasuve lõpetab 13.-15. augustil toimuv üleriigiline kokkutulek Ruunaweres.