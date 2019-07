FOTOD | Tallinna Raekoja platsi sillutis saab kohalikeks valimisteks korda

Tallinna linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Jaak Juske esitas keskerakondlasest linnapeale Mihhail Kõlvartile arupärimise. Ta soovis teada, millal kavatseb linnavalitsus ette võtta Raekoja platsi sillutise korrastamise ja tasandamise, kas selle käigus on kavas märkida teist värvi kividega ka hävinud vaekoja alusmüüride asukoht ning milliste vanalinna tänavate kapitaalremont lähiaastail veel plaanis on.

Kõlvart vastas, et lähtuvalt Tallinna linna eelarvestrateegiast algab Raekoja platsi rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostamine järgmisel aastal ja ehitustööd on kavas teha aastal 2021. Projektis on kavandatud ka hävinud vaekoja alusmüüride markeerimine Raekoja platsil. Siinkohal olgu öeldud, et sama sügisel 2021 toimuvad ka järgmised kohalikud valimised.

Vanalinna tänavate kapitaalremondiga on kavas jätkata Pikal tänaval, Raekoja platsil, Voorimehe ja Nunne tänaval ning Lühikeses jalas.