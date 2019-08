FOTOD | Tallinna Pirita kalmistu näeb pärast korrastamist välja kõike muud kui korrastatud

Lugeja andis Delfile teada, et mullu kevadel korrastatud Pirita kalmistu on kõike muud kui korras. Fotodelt on ka näha, et mitmed hauaplaadid ja -tähised on katki, suvaliselt tagasi asetatud ja viltu, ristidest on traktoriga üle sõidetud. Värskelt rajatud jalgteel vohab aga umbrohi.

Tallinna Kalmistute juhataja Jaak Taevas ütles Delfile, et Pirita kalmistu korrastustööd võeti ette 2017–2018 avalikkuse tungival soovil ja tingituna asjaolust, et võsastunud kalmistu oli muutumas kasutuskõlbmatuks. Lisaks oli korrastamata ja võssa kasvanud Pirita kalmistu karjuvas kontrastis renoveeritud Kochi kabeliga, mis moodustab kalmistuga ühtse kompleksi.

"Pirita kalmistul ei ole meie poolt lõhutud hauakive, riste, plaate ega muid hauatähiseid," kinnitas Taevas. "Korrastustööde käigus on vanad ja juba ajahambale ette jäänud lagunenud või pooleks murdunud hauakivid ja ristid, tõstetud kas korrastatud platsi juurde, platsile tagasi või platsi kõrval oleva kivimüüri äärde," lisas ta.

Taevas ütles, et on hauaplatse, millel ümber vana raudaed ning kus on näha, et seal samas aia sees on murdunud rist, plats ise aga täielikult hooldamata. "Ka selliseid hauaplatse, kus on veel tuvastatavad piirid, ei ole meie poolt puututud," kinnitas ta.

Taevas kinnitas, et Pirita kalmistul viimati 23. augustil kontrollringi tehes, hauakivid, plaadid, ristid ja muu täpselt samas kohas, kuhu need algselt tööde käigus sai asetatud. "Enne korrastustöödega alustamist viisime läbi põhjaliku inventuuri, mille käigus pildistati kõik hauaplatsid nende esialgses olekus, mis võimaldas mitmed hilisemad pretensioonid ümber lükata," märkis Taevas.