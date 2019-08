FOTOD | Tallinna linnavolikogu saalis seisab lõpuks Eesti lipp

Üle aasta kestnud lipusaaga sai täna piduliku tseremooniaga lõpu. "See on justkui väike samm, aga tegelikult märgilise tähendusega," nentis volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal.

Ka praegune volikogu esimees Tiit Terik, kes asus tööle tänavu aprillis, kui Kõlvartist sai linnapea, nentis, et eelmisel hooajal vaieldi palju riigilipu üle.

"Suvepuhkuse ajal värskendatigi istungite saali ning soetati ka sobivad lipualused, kus lippe väärikalt eksponeerida. Loodetavasti saavad nüüd kõik volikogu fraktsioonid suunata oma energia pealinna teemade ja tallinlaste murede lahendamisele," lausus Terik.

Kõlvart, kes kinkis volikogule lisaks riigilipule ka Tallinna lipu ütles: "Lipp iseenesest on ju vaid kangas, mille teeb lipuks tähendus, mille me talle anname. Lipuks muutub ta läbi lugupidamise ja väärtustamise. Lipuks muudab selle kanga see, et me teame – me oleme kõik üks Tallinn, me oleme kõik üks Eesti."

Lipusaaga sai lõpu

Eelmise aasta suve alguses juhtis Reformierakonna fraktsioon tähelepanu, et volikogu saalis pole riigilippu ning esitas sellekohase eelnõu. Toonane volikogu esimees Kõlvart lükkas eelnõu tagasi, sest suur riigilipp ei mahtuvat ruumi lihtsalt ära.

Kuna ka fraktsiooni järgnevad märkused jäid tulemuseta, otsustati volikogule lipp kinkida. Riigilipp seati kõnepuldi juurde üles, kuid viidi saalist Kõlvarti soovil peagi minema.