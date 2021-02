FOTOD | Tallinna Linnateatri uue kompleksi ehitushankele tuli neli avaldust

Tähtaegselt esitati neli pakkumist, mille käibemaksuta hinnavahemik ulatus 17,9 miljonilt kuni 19,5 miljoni euroni. Hanke eeldatav käibemaksuta maksumus oli 20 miljonit eurot. Oma pakkumise esitasid hankele Merko Ehitus Eesti, Nordlin Ehitus, ühispakkujatena Ehitus5ECO koos Silindia Ehitusega ja ühispakkujatena Oma Ehitaja koos Ehitustrustiga.

"Kaks aastat vältava ehitusega saame alustada pärast hanke võitja väljaselgitamist," ütles Tallinna abilinnapea Eha Võrk. "See on kindlasti sajandi ehitus." Võrk lisas, et Laiale tänavale ehitatakse kaks uut hoonet ning et uue ilme saavad ka senised hooned.

„Linnateater on praegustes kitsastes oludes tegutsedes võitnud publiku jäägitu poolehoiu. Seetõttu olen kindel, et paremad töötingimused annavad teatriperele hoogu uuteks suurepärasteks lavastusteks,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Vanalinna ajaloolise IX kvartali väljaehitamisega lisandub Tallinna Linnateatris ja selle suvelaval publikule kokku 620 kohta. Kavas on rajada 130 kohaga black box, Põrgulavale lisandub täiendavalt 190 istekohta, nii et saali mahub edaspidi 350 inimest. Suvelavale lisandub ligikaudu kolmsada täiendavat istekohta.

Tallinna Linnateatri arendusprojekti eesmärk on rajada uued teatrisaalid ja uuendada praegusi saale. Laia, Aida ja Laboratooriumi tänava kompleksi rajatakse muinsuskaitse nõudeid arvestades kaks uut hoonet aadressile Lai tänav 23.

Linnateatri rekonstrueerimiseks esitati arhitektuurivõistlusele 2018. aastal 13 osalemistaotlust ja ideekavandit. Konkursi võitis ideekavand pealkirjaga „Paviljon“, mille autorid on Maarja Kask, Ralf Lõoke, Märten Peterson ja Martin McLean arhitektuuribüroost Salto AB OÜ.

Arenduse kogumaksumuseks on kavandatud 28,4 miljonit eurot ja uus teatrikompleks peaks valmima 2023. aastal.