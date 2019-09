FOTOD | Tallinna linn käskis kunstinäituse reklaamid ebasündsuse tõttu eemaldada

Tallinna ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaher nentis, et sõltumata sellest, et eksponeeritakse kunstinäituse reklaami ja kunstniku väljendusvabadus ei ole piiratud, on avalikus linnaruumis reklaami eksponeerimisel vajalik järgida üldtuntud moraalinorme.

„Fotonäituse külastamiseks ja seal eksponeeritud taieste vaatamiseks on igal isikul õigus ja valikuvabadus erinevalt sellest, kui eksponeeritakse avalikus linnaruumis kunstinäituse reklaami ja sellega puutuvad kokku ka alaealised,“ selgitas Vaher reklaami kõrvaldamise ettekirjutuse põhjuseid. „Ei ole oluline, kas fotol kujutatud isik on tegelikult Walesi printsess Diana või Ameerika Ühendriikide president Donald Trump või mitte, kuna foto autori poolt loodud sarnasus nimetatud isikuga on olnud teadlik tegevus. Oluline ei ole ka kunstniku tegelik taotlus või eesmärk kunstiteose loomisel.“

Vastavalt reklaamiseadusele (§ 3 lg 4) ei tohi reklaam olla vastuolus heade kommete ja tavadega. Niisamuti ei tohi reklaamis kujutada isikuid seksuaalobjektina, sisaldada sobimatut alastust ega kasutada seksuaalse alatooniga väljendeid ja kujundeid. Ühtlasi sätestab eelviidatud seadus, et reklaamis ei tohi ilma isiku eelneva kirjaliku nõusolekuta viidata isikule ega mis tahes viisil kasutada isikut, sealhulgas tema häält, kujutist või pildimaterjali tema kohta.

Piltide sündsus või ebasündsus on Aasmäe hinnangul tõlgendamise küsimus. Kuna tegemist on siiski kunstinäituse reklaamiga, pidas ta reklaame linnapilti sobivaks. Näituse kunstnik Jackson oli küll olnud pisut nördinud, et plakatid paluti asendada, kuid tema hinnangul tekitab linnavalitsuse nõue ka arutelu tõe ja fantaasia osas. “Jackson ütles, et paljudel avalike elu tegelastel on lubatud pidev väärinfo edastamine, aga kunstnikke hakatakse keelama,” sõnas Aasmäe.

Fotografiska südikust Tallinna linna käskkirjad ei peata. “Tahame üha rohkem tekitada kunstipäraste reklaamidega linnaruumis arutelu,” teatas Aasmäe.