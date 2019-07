FOTOD | Tallinna lähistel on taas näha suurt tossupilve! Põleb prügila

Päästjad selgitasid välja, et põleb Tallinna jäätmete taaskasutuskeskuse prügila. Põleb ligi sada ruutmeetrit prügi ning päästetööd käivad.

Pole veel selge, millest prügi süttis.

Mitmed lugejad on Delfile murelikult kirjutanud, et tea - kas põleng taas Maardu kandis. Mäletatavasti oli seal tulekahju eelmisel nädalal. Tossupilv oli nii kõrge, et seda võis näha isegi Mustamäelt.