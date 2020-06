FOTOD | Tallinna lahel lahvatas leekidesse kaater, alusel olnud soomlane pääses vigastusteta

Politsei teatas täna peale kella 15, et 14.25 saadi teade, et Tallinna lahel on kaldast umbes 2 km kaugusel süttinud põlema ligikaudu 7 meetri pikkune kaater.

Kaatril oli üks soomlane, kes teatas merevalvekeskusele eelnevalt aluse mootoririkkest. Soomlane evakueeriti PPA kaatriga, viga ta ei saanud.

Sündmust juhib politsei- ja piirivalveamet, kuid nõuandjana on kaasatud ka päästeamet. Kohe algul oli alust arvata, et kannatanuid juhtumis ei ole, sest vastasel juhul oleks väljakutse tase suurem olnud.

Delfiga suhelnud pealtnägijad teatasid plahvatusest, nähti ka leeke.