FOTOD | Tallinna jõuluturul võeti rahvasumma saatel pidulikult vastu esimene advent

Täna kella kahest süüdati põlema jõuluaja ametlikku algust tähistav advendiküünal. Pidulikust avangust võtsid osa nii linnapea Mihhail Kõlvart kui ka pealinna praost Jaan Tammsalu.

Sündmusele saabunuil oli võimalik ka käia ringi mööda jõuluturu ärisid ning imetleda ka ehitud jõulukuuske. Nagu galeriist näha, kanti üsnagi palju maske. Koroonaohust hoolimata kippus rahvas aga siiski üksteisele natuke liiga ligidal viibima - 2+2 variant ei tundunud eriti populaarne olevat.

Kella kolmest avati linlastele võimalus siseneda Katariina kirikusse ning süüdata nähtamatu jõulukuusk. Kell neli saab Viru väravate juures alguse muusikaline jalutuskäik, millest on samuti kõiksuguseid inimesi osa võtma oodatud. Võimalus on osa saada ka vägagi meeleolukast kontserdist, mille raames on võimalik kuulda erinevaid muusikažanre.